Rizespor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş sahasında Rizespor'u 4-1 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Rizespor'u konuk etti.
Beşiktaş, rakibini 4-1 yenerek gruptan lider çıktı.
Siyah-beyazlılar bu galibiyetle, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselmiş oldu.
Goller Oh, Murillo, Cengiz ve Salih Uçan'dan geldi.
Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.
5 DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Sergen Yalçın, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Yalçın, savunmada Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundururken yerlerine Tiago Djalo ile Yasin Özcan'ı görevlendirdi.
Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Salih Uçan'a formayı teslim etti.
Ligde hafta sonu cezasından dolayı forma giyemeyen Orkun Kökçü, Vaclav Cerny'nin yerine görev yaparken, Milot Rashica da Cengiz Ünder'in yedek başladığı maçta formayı kaptı.