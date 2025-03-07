Şanlıurfa'da freni patlayan kamyon hurdaya döndü

İHA
Şanlıurfa'da Birecik-Halfeti kara yolunda sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu, iddiaya göre yokuş aşağı inerken freni patladı.
Kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak fıstık bahçesine daldı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Çok sayıda fıstık ağacını kırdıktan sonra durabilen kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vatandaşların çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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