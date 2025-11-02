Şanlıurfa'da hareket halindeki kamyonun dingili koptu: O anlar kamerada

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'da sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun dingili, kent girişine yakın bir noktada koptu.

Yolda bir süre hızla ilerleyen tekerlekler, trafikteki diğer sürücülerin panik yaşamasına neden oldu.

ARACIYLA YOLA SET OLUŞTURDU

Durumu fark eden araç sürücüleri hızlarını düşürüp, olası kazanın önüne geçti.

Kamyonun şoförü ise dingilin diğer araçlara çarpmaması için aracıyla yola set oluşturdu ve tekerin yönünü kontrol altına aldı.

AKSAYAN TRAFİK KISA SÜREDE DÜZELDİ

Bir süre bariyerlere sürtünerek ilerleyen tekerlek, yol kenarında durdu.

Olay nedeniyle aksayan trafik, kısa süre sonra yeniden normale döndü.

Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.