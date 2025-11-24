Şanlıurfa'da hava kompresörlü işkence nedeniyle ölümde 'delilleri yok eden' 3 kişi açığa alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Şaka' adı altında işkence ölüme götürdü...

14 Kasım’da Bozova’daki bir marangoz atölyesinde staj gören Muhammed Kendirci’nin, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy (20) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından önce ellerinin bağlandığı, ardından pantolonunun zorla çıkarıldığı belirlendi.

İddiaya göre genç çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

Ağır yaralanan Muhammed, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İç organlarında ciddi hasar oluşan genç, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kendirci’nin cenazesi otopsinin ardından Bozova Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SERBEST KALDI, YENİDEN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy ilk aşamada adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak karara yapılan itiraz üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkemece bu kez tutuklandı.

AİLEDEN ADALET ÇAĞRISI

Muhammed Kendirci’nin annesi Nebihe Kendirci ile baba Ahmet Kendirci tarafından yazılı bir açıklama yapılarak adalet talep edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Biricik oğlumuz Muhammed, staj için gönderildiği atölyede elleri kolları bağlanıp kompresörle basınçlı hava verilerek iç organları patlatılarak öldürülmüştür. Fail, ‘şaka yaptık’ diyerek adli makamları yanıltmaya çalışmış, sonrasında ise firar etmeye kalkışmıştır. Delilleri yok eden ve bu vahşi olaya doğrudan ya da dolaylı şekilde karışan herkes hak ettiği cezayı alacaktır.

HASTANEDE 3 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Soruşturma devam ederken Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü de harekete geçti.

Muhammed Kendirci’nin olay sonrası hastaneye götürüldüğünde giydiği, delil niteliği taşıyan pantolonun çöpe atıldığı belirlenince hastanede görevli bir hemşire ve iki temizlik personeli açığa alındı.

ATÖLYEDE HALAY ÇEKTİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan Muhammed Kendirci'nin staj gördüğü mobilya atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.