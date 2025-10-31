Şanlıurfa'da ilkokul öğrencisinin yüzünde sigara söndüren temizlikçi tutuklandı

- Şanlıurfa'da temizlik görevlisi Zehra Sanık, ikinci sınıf öğrencisi Mustafa B.'yi darbedip yüzünde sigara söndürdü.
- Aile ve okul yönetiminin şikayetiyle Sanık gözaltına alındı.
- Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Temizlik görevlisi, küçük çocuğa cehennemi yaşattı...
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Koyunluca İlkokulu'nda geçici olarak okulda temizlik personeli kadrosunda çalışan Zehra Sanık'ın (45), 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.’nin yüzünde sigara söndürdüğü ve çocuğu darbettiği ileri sürüldü.
AİLE VE OKUL YÖNETİMİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Olayın ardından öğrencinin yüzünde yanık izi oluştu.
Durumu fark eden aile ve okul yönetimi, sanık hakkında şikayette bulundu.
ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık’ı gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.