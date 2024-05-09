İHA
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Balıkayağı Bulvarı'nda Yusuf Ç. idaresindeki otomobil yapımı devam eden köprülü kavşak çukuruna düştü.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araç, toprak taşımak için kullanılan kamyonun kasasına girdi.
aza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü yaralandı
Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçtaki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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