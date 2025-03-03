Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

DHA

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Yeni Mahalle'de Mehmet Berzan Toprak'ın bulunduğu iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan 60 yaşındaki Toprak, kanlar içinde yığıldı.

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Berzan Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprak’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.