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DHA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde Sibel ve Mehmet Barıkhan çifti arasında evde bulundukları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, çiftin çağırdığı yakınlarının da gelmesiyle sokağa taştı.

Taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgayı göre mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 YARALI

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavga sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği park halindeki 5 araç ve bir iş yerinde hasar meydana geldi.

Yaşanan arbede sırasında ise 2 kişi yaralandı.

Polis ekipleri kavgaya karışan aile bireylerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.