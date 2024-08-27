Şanlıurfa'da madde bağımlısı otostopçu arabasına bindiği öğretmeni katletti Bozova ilçesinde otostop çeken madde bağımlısı, kendisini aracına alan öğretmen Yasin Kayran'ı öldürdükten sonra cesedi fıstık bahçesine attı. Kısa sürede yakalanan zanlı, sarhoş olduğu için cinayeti hatırlamadığını iddia etti.

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DHA

Şanlıurfa'da kan donduran bir cinayet meydana geldi.

Bozova'ya bağlı bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

Olay yerine yaklaşan çiftçiler, şahsın vücudundaki kanı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CESET YENİ NİŞANLANAN ÖĞRETMENE AİT ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN ARABASI VE CÜZDANIYLA KAÇTI

Cinayete kurban gittiği belirlenen öğretmenin ölümüyle ilgili İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla özel olarak oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü.

SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Ahmet Elçi'nin, Kayran’a ait otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen JASAT ekipleri, Elçi’yi kanlı elbiseler içinde öğretmene ait cüzdan para ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

İYİLİK YAPMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Jandarmada verdiği ifadede, Şanlıurfa’dan Bozova’ya gitmek için yolda otostop yaptığını belirten Ahmet Elçi, ölen Yasin Kayran’ın kendisini aracına aldığını belirtti.

"SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM"

Daha sonra Elçi, işlediği cinayeti sarhoş olduğu için hatırlamadığını ileri sürdü. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Ahmet Elçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)