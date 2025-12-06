Şanlıurfa’da market çalışanı saldırıya uğradı

- Şanlıurfa'da maskeli iki kişi, market çalışanı Sedat Aslan'a silahlı saldırı düzenledi.
- Aslan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Güllübağ Mahallesi'nde Sedat Aslan, çalıştığı marketi açmak isterken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganlar hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİYE ALINDI
Kanamayı durdurmak için bir vatandaş, Aslan’ın yarasına tampon yaptı.
Sedat Aslan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.