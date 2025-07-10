Şanlıurfa'da markette etrafa deodorant sıkan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da ilginç olay...

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, markette eline aldığı deodorantı sağa sola sıkan bir şahsın o görüntüleri sosyal medyadan, "İstediğimi yaparım, istediğimi de ederim, hiç kimseyi ilgilendirmez" notuyla paylaşması üzerine yakalanması için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan çalışma sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilerek adresine baskın yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.