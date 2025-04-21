İHA

Şanlıurfa'da suça ve suçluya göz açtırılmıyor.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) ekipleri, Siverek ilçesinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 11 adet şase numarası kazınmış, plakasız motosiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı 14 şüpheli, "Resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Adile Topçu
Editor