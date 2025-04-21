İHA
Şanlıurfa'da suça ve suçluya göz açtırılmıyor.
Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) ekipleri, Siverek ilçesinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇALINTI MOTOSİKLETLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 11 adet şase numarası kazınmış, plakasız motosiklet ve 3 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edilirken, olayla bağlantılı 14 şüpheli, "Resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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