Şanlıurfa'da polisin dikkati, 155 bin dolarlık dolandırıcılığı engelledi

İHA

Şanlıurfa’da emniyet güçlerinin Diyarbakır yolu üzerindeki kontrol noktasında durdurduğu bir ticari takside yapılan aramada, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takside yolculuk eden S.D. isimli şahsın çantasında tam 155 bin dolar ele geçirildi.

ANKARA'DA BİR KİŞİYİ DOLANDIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yapılan inceleme sonucu söz konusu paranın Ankara’da yaşayan F.G.O. adlı bir vatandaştan dolandırıcılık yoluyla alındığını ortaya çıkardı. Şüphelinin, mağdurla telefonla iletişime geçip kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı ve bu yöntemle parayı temin ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan S.D., ele geçirilen 155 bin dolarla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.