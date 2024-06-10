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Şanlıurfa'da pres makinası ve traktör çıkan yangında küle döndü

Şanlıurfa'da pres makinası ve traktör çıkan yangında küle döndü Henüz bilinmeyen bir nedenle tarlada bulunan pres makinasında çıkan yangın büyüyerek traktöre de sıçrarken alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.