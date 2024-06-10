İHA

Şanlıurfa'da korkutan yangın...

ilçesine bağlı kırsal Küplüce Mahallesi'nde, işçilerin saman yüklediği saman pres makinesinin motor bölümü bir anda alev almaya başladı.

Yangın traktöre sıçradı

Alevler kısa sürede büyüyerek bağlı olduğu traktöre de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlar küle döndü

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Çıkan yangında traktör ve makinede maddi hasar oluştu.

O anlar kamerada

Alev alev yanan traktör ve makinenin o anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)