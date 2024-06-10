İHA
Şanlıurfa'da korkutan yangın...
Akçakale ilçesine bağlı kırsal Küplüce Mahallesi'nde, işçilerin saman yüklediği saman pres makinesinin motor bölümü bir anda alev almaya başladı.
Yangın traktöre sıçradı
Alevler kısa sürede büyüyerek bağlı olduğu traktöre de sıçradı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlar küle döndü
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.
Çıkan yangında traktör ve makinede maddi hasar oluştu.
O anlar kamerada
Alev alev yanan traktör ve makinenin o anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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