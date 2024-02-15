İHA
Şanlıurfa'yı sel vurdu...
İki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle mahalleler su altında kaldı.
Bölgelerde çalışmalar sürerken; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye İlçe Kaymakamı Serap Çetin Özmen, İl Tarım ve Devlet Su İşleri yetkilileri sel suları altında kalan ev, ahır, tarla ve seralarda incelemelerde bulundu.
Maddi zarar büyük
Ekili arazileri, seraları ve evleri sel suları altında kalan vatandaşlar, zararlarının büyük olduğunu söyledi.
Bölgede iş makineleri ile sel suları tahliyesi yapılırken, hasar tespit çalışmaları ise yetkililerce sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış