Şanlıurfa'da seyyar satıcılar arasında kavga
REUTERS

Şanlıurfa'da seyyar satıcıları birbirine girdi.

Öğle saatlerinde Haşimiye Meydanı'nda acı biber satış yapan 2 seyyar satıcı arasında 'yer' tartışması çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Birbirine tekme, tokat, bıçak ve sopayla saldıran satıcıları, çevredekiler güçlükle ayırdı.

Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

Cep telefonuyla görüntülenen olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

ensonhaber icon
Adile Topçu
Editor