Şanlıurfa'da seyyar satıcılar arasında kavga

REUTERS
Şanlıurfa'da seyyar satıcıları birbirine girdi.
Öğle saatlerinde Haşimiye Meydanı'nda acı biber satış yapan 2 seyyar satıcı arasında 'yer' tartışması çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI
Birbirine tekme, tokat, bıçak ve sopayla saldıran satıcıları, çevredekiler güçlükle ayırdı.
Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.
Cep telefonuyla görüntülenen olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.
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