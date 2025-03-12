İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.

Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SOPA VE TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU

Gruptakiler yol ortasında birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı.

4 YARALI

Vatandaşların çabasıyla yatıştırılan kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir