İHA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.
Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
SOPA VE TAŞLAR HAVADA UÇUŞTU
Gruptakiler yol ortasında birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı.
4 YARALI
Vatandaşların çabasıyla yatıştırılan kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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