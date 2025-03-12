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Şanlıurfa'da sokak kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu

Şanlıurfa'da sokak kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu Akçakale içinde iki grup arasında çıkan sebebi bilinmeyen kavgada taşlar ve sopalar havada uçuştu. 4 kişinin yaralandığı kavga, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.