Şanlıurfa'da sokak ortasında kadına şiddet

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşanan olay tepki çekti.

Olayda, bir kişi, sokak ortasında eşine yumruk attı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Şahıs, olaya tepki gösteren bir sürücüye de çıkıştı.

Kadının saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ANAMIZ VAR, BACIMIZ VAR, KİMSE SOKAK ORTASINDA EŞİNİ DÖVEMEZ"

Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Nurgül Ayebe, "Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Dünyada bu kadar değerli bir varlık olan kadına nasıl kıyabiliyorlar anlam veremiyorum" dedi.

Şiddetin her türlüsünü kınayan Halil İbrahim Şahin ise, şu ifadeleri kullandı:

Kadınlarımıza yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Annemiz var, bacımız var, kimse öyle sokak ortasında eşini dövemez.