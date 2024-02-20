DHA
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış, caddeleri adeta göle çevirdi.
Aniden bastıran dolu ve yağmur nedeniyle özellikle kent merkezindeki bazı cadde ve yollar su altında kaldı.
Yenice Mahallesi'ndeki Şair Nabi Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Büşra Tekin ise kardeşi Pınar Tekin ile okul penceresinde yağan yağmuru cep telefonuyla kayıt altına aldı.
"İlk defa yakından tanık olduk"
Bu sırada okula yakın boş araziye yıldırımın düşme anı da Büşra'nın cep telefonu kamerasına yansıdı. Pınar Tekin, “Biz okulda aniden başlayan yağmuru izlediğimiz sırada ablam Büşra, cep telefonuyla çekim yapıyordu. Birden yıldırım düştü, çok korktuk. İlk defa bir yıldırımın düşmesine yakından tanık olduk.” dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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