SGK, sahte engelli raporuyla emekli olan yüzlerce kişinin peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın merkezli iki ilde, sağlıklı kişilerin yerine “joker” olarak adlandırılan kişileri sokup çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporları alarak erken emeklilik sağlayan çete, 2023 yılında düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Aydın ve Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

1.500 KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İNCELENİYOR

Operasyonun ardından, 2020-2023 yılları arasında Aydın’da engelli raporuyla erken emeklilik alan yaklaşık 1.500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı. SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını açarak, bu kişileri farklı hastanelerde yeniden muayeneye sevk etti.

800 KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Yapılan kontroller sonucunda, yüzde 40’ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte belgelerle emekli edildiği tespit edilen yaklaşık 800 kişinin emeklilik hakları iptal edildi. Bu kişilerden bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için de süreç başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın kapsamı ise genişletilerek sürüyor. SGK yetkilileri, sahte raporlarla emeklilik hakkı kazanan diğer kişiler üzerinde de detaylı araştırmaların devam ettiğini belirtti.