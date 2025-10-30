Siber suçlara yönelik 6 ilde operasyon: 30 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suç ve suçluyla mücadele yurdun dört bir yanında aralıksız sürdürülüyor.

Emniyet güçlerinin özverili çalışmalarıyla, vatandaşın huzuru ve güvenliği sağlanıyor.

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen 'siber suçla mücadele' operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERDEN 30'U TUTUKLANDI"

Sinop merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Sinop merkezli 6 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 32 şüpheliyi yakaladık. 30'u tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"ŞÜPHELİLERE AİT 5 ARAÇ VE 410 BANKA HESABINA EL KONULDU"

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 5 adet araç ile 410 adet banka hesabına el konuldu.



Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

"YASA DIŞI BAHİS VE SİBER DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"