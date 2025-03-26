Siirt'te 16 yaşındaki kız ölü bulundu: 9 gözaltı

İHA

Siirt’in Kurtalan ilçesi Yenimahalle’de 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri hızla adrese sevk edildi. Yapılan kontrollerde S.İ.’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan trajik olayın ardından Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.