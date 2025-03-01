Siirt'te iş yerinden alevler yükseldi

İHA
Siirt'te bulunan bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangının, iş yeri mutfağındaki ızgaradan çıktığı belirlendi.
ALEVLER BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, hızla yoğun dumana yol açtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hızlı müdahaleyle alevler büyümeden söndürüldü.
İŞ YERİNDE MADDİ HASAR
Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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