Siirt'te kanser mücadelesi veren 6 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 11:00
  • 6 yaşındaki Azra Artunç, Siirt'in Baykan ilçesinde uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.
  • Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alınan Azra, 4 saat süren çabalara rağmen kurtarılamadı.
  • Minik Azra'nın yaşamını yitirmesi, büyük üzüntü yarattı.

Minik Azra kanserle mücadelesini kaybetti...

Siirt'tin Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde yaşayan 6 yaşındaki Azra Artunç, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.

HAYATINI KAYBETTİ 

Bir süredir kanser tedavisi gören Azra, hastalığının ilerlemesi üzerine Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Azra, doktorların yaklaşık 4 saat süren tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

