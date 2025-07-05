Siirt'te kayıp olduğu belirlenen şahıs, ahırda ölü bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde üzücü olay...
İlçenin Heval Mahallesi'nde 65 yaşındaki Hikmet Erdoğan, dün saat 21.00 sularında bahçesini sulamak için evden çıkıp bir daha haber alınamadı.
HER YERDE ARANDI
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine polis, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirilerek arama çalışması yapıldı.
ACI HABER GELDİ
Erdoğan, arama çalışmaları sonucunda saat 05.10'da evinin yakınında bulunan ahırda bulundu, UMKE ekibinin kontrolü sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.