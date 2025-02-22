Siirt'te odun toplayan şahıs silahlı saldırıda öldü

DHA
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Sit Mahallesi'nde bulunan kırsal alanda odun toplayan Abdullah Dizek, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken 42 yaşındaki Dizek ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
İlk müdahalenin ardından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dizek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Dizek’in cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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