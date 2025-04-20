Siirt'te ot toplarken kayalıklardan düştü

İHA
Siirt'te merkeze bağlı Akbaş köyünde meydana gelen olayda, ot toplamak için kırsal alana çıkan 65 yaşındaki Nurettin Sevgin, kayalıklarda dengesini kaybetti.
Bunun üzerine Nurettin Sevgin, kayalıklardan aşağı düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Sevgin'in eve dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sevgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sevgin’in cenazesi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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