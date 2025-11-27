Siirt'te polisten kaçan 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde devriye görevi yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin uyarısını fark eden araçtaki kişiler, kaçmaya başlayınca kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

ARAÇTAN 1,4 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kovalamaca sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Araçta bulunan A.R.Y., Y.T. ve H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, savcılığa sevk edildi. Şüpheliler, mevcut delil durumu ve alınan ifadeler doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.