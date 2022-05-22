- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli'de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı
Şişli'de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı
- 22.05.2022 - 09:29
- Güncelleme : 22.05.2022 - 09:55
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nispet Sokak’ta dükkanı bulunan M.S., 2 buçuk milyon lira değerindeki ekran kartı çalındığı gerekçesiyle polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Çaldıklarını taşırken kameraya yakalandılar
DHA’nın haberine göre; çalışmada şüphelilerin çaldıklarını taşırken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.
Görüntülerde iki kişinin çaldıkları ekran kartlarını taşıyarak uzakta park ettikleri otomobillerine yükledikleri görüldü.
Kadıköy ve Ataşehir’de baskın
Olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Kadıköy ve Ataşehir'de yapılan baskınlarda Oktay K.(48), Barış Ö.(24) ve Metin T.(43) gözaltına alındı.
Şüphelilerden Oktay K.'nın daha önceden 5 kez, Metin T.'nin ise 3 kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi.
Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.
Şişli'de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı ViDEO