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    Şişli'de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı

    Kripto para üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan ekran kartını çalan 3 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.
    • 22.05.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 09:55
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    Şişli'de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı

    İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nispet Sokak’ta dükkanı bulunan M.S., 2 buçuk milyon lira değerindeki ekran kartı çalındığı gerekçesiyle polise ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

    Çaldıklarını taşırken kameraya yakalandılar

    DHA’nın haberine göre; çalışmada şüphelilerin çaldıklarını taşırken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.

    Görüntülerde iki kişinin çaldıkları ekran kartlarını taşıyarak uzakta park ettikleri otomobillerine yükledikleri görüldü.

    Kadıköy ve Ataşehir’de baskın

    Olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Kadıköy ve Ataşehir'de yapılan baskınlarda Oktay K.(48), Barış Ö.(24) ve Metin T.(43) gözaltına alındı.

    Şüphelilerden Oktay K.'nın daha önceden 5 kez, Metin T.'nin ise 3 kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi.

    Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

    Şişli'de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı ViDEO

    Şişli de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı #1

    Şişli de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı #2

    Şişli de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı #3

    Şişli de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı #4


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