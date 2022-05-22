Kripto para üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan ekran kartını çalan 3 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nispet Sokak’ta dükkanı bulunan M.S., 2 buçuk milyon lira değerindeki ekran kartı çalındığı gerekçesiyle polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çaldıklarını taşırken kameraya yakalandılar

DHA’nın haberine göre; çalışmada şüphelilerin çaldıklarını taşırken güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti.

Görüntülerde iki kişinin çaldıkları ekran kartlarını taşıyarak uzakta park ettikleri otomobillerine yükledikleri görüldü.

Kadıköy ve Ataşehir’de baskın

Olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildi. Kadıköy ve Ataşehir'de yapılan baskınlarda Oktay K.(48), Barış Ö.(24) ve Metin T.(43) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Oktay K.'nın daha önceden 5 kez, Metin T.'nin ise 3 kez poliste suç kaydı olduğu belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Şişli'de, 2 buçuk milyon liralık ekran kartını çalan şüpheliler yakalandı ViDEO