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    Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu

    Pazar günü akşam saatlerinde küçük bir tekne ile balığa çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki genç, denizin ortasında bulunarak karaya çıkarıldı.
    • 20.09.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:43
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    Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu

    İstanbul’un Silivri ilçesi Selimpaşa Sahili'nden pazar günü saat 21.00 sıralarında küçük bir tekne ile balığa çıkan 19 yaşındaki R.Ç.'den uzun süre haber alınamadı.

    İhbar üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde arama başlattı.

    22 kilometre sürüklendi

    Çalışmalara 3 sahil güvenlik botu ile İstanbul ve İzmir'den 2 sahil güvenlik helikopteri de katıldı.

    Ekipler, pazartesi günü 17.00'de yaklaşık 22 kilometre sürüklenen tekneyi buldu.

    Genç ise Silivri balıkçı barınağına çıkarıldı.

    Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu ViDEO

    Küreğinin teki denize düştü

    Ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan gencin teknesinin motorunun arıza yaptığını, kürekler yardımıyla geri dönmeye çalışırken küreğinin tekinin denize düştüğünü; sert esen rüzgâr nedeniyle açığa sürüklenerek mahsur kaldığını söylediği öğrenildi.

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