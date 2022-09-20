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Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu

Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu

Pazar günü akşam saatlerinde küçük bir tekne ile balığa çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki genç, denizin ortasında bulunarak karaya çıkarıldı.