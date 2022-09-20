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- Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu
- 20.09.2022 - 14:32
- Güncelleme : 20.09.2022 - 14:43
İstanbul’un Silivri ilçesi Selimpaşa Sahili'nden pazar günü saat 21.00 sıralarında küçük bir tekne ile balığa çıkan 19 yaşındaki R.Ç.'den uzun süre haber alınamadı.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde arama başlattı.
22 kilometre sürüklendi
Çalışmalara 3 sahil güvenlik botu ile İstanbul ve İzmir'den 2 sahil güvenlik helikopteri de katıldı.
Ekipler, pazartesi günü 17.00'de yaklaşık 22 kilometre sürüklenen tekneyi buldu.
Genç ise Silivri balıkçı barınağına çıkarıldı.
Silivri'de denizde kaybolan genç bulundu ViDEO
Küreğinin teki denize düştü
Ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan gencin teknesinin motorunun arıza yaptığını, kürekler yardımıyla geri dönmeye çalışırken küreğinin tekinin denize düştüğünü; sert esen rüzgâr nedeniyle açığa sürüklenerek mahsur kaldığını söylediği öğrenildi.