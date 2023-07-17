Silivri'de gölete giren 3 çocuk hayatını kaybetti Serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Babaları tarafından gölden çıkarılan çocuklardan 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni ise arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu. Sinir krizi geçiren anne, çocuklarına morga gönderdi.

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DHA

İstanbul’un Silivri ilçesi Değirmenköy'de bulunan gölete giden bir aile, hayatlarının en büyük acısını yaşadı…

Dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi.

Biri hastanede can verdi

Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini gölden çıkardı ancak diğer çocuklar suyun içinde gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç sevk edildi.

Babası tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Mutaz Al Mohamad (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 çocuğun cansız bedeni çıktı

Diğer gölde kaybolan Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5) için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Uzun süren çalışmalar sonucu diğer iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.

Anne başından gidemedi

Anne Yasemin Al Mohamad, çocuklarının cansız bedenini görününce sinir krizi geçirdi.

3 çocuğunu da kaybeden anne, uzun süre çocuklarının başından ayrılamayıp, onlarla konuştu ve son kez öptü.

Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

"Lütfen ağabey yardım et"

Olayı anlatan aile yakını Aziz Erbaş, "Bu arkadaşlar babamın aile dostlarıydı, Suriyeliler. Kendileri saat 17.30 gibi babamı aradılar, 'Lütfen ağabey gel, yardım et' dediler. Bize konum göndermelerini istedik. Yaklaşınca konuma ve jandarmayı görünce, anladık gölde boğulduklarını. Çocuğun birini babası çıkartmış. İkisini de su arama ekipleri çıkarttı.” dedi.