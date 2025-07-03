Sinop açıklarında çok sayıda hortum korkuttu

Sinop’un Sarıkum Plajı açıklarında akşam saatlerinde aynı anda dört hortum oluştu. Deniz yüzeyinden yükselen ve kıyıya doğru ilerleyen hava sütunları, sahilde bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

HORTUMLAR KISA SÜREDE KAYBOLDU

Kentte gün boyu etkili olan kapalı hava, akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağışa dönüştü. Saat 18.40 sularında ortaya çıkan hortumlar kısa süre içinde etkisini yitirirken, can veya mal kaybı yaşanmadı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji kaynakları bölgede sağanak ve fırtına beklendiğini daha önce bildirmişti. Uzmanlar, Karadeniz kıyılarında yaz aylarında hortum gibi ekstrem hava olaylarının zaman zaman görülebildiğini belirtiyor. Yetkililer ise vatandaşları, bu tür durumlarda sahil şeritlerinden ve denizden uzak durmaları konusunda uyardı.