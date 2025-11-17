Abone ol: Google News

Sinop'ta belediyenin çöp kamyonu tarafından ezilen kadın hayatını kaybetti

Belediyeye ait çöp kamyonu, çöp toplama işleminin ardından yeniden hareket ettiği sırada önünden geçen yaşlı kadını fark etmeyerek altına alıp ezerken dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 17:10
  • Sinop'ta belediyeye ait çöp kamyonu bir kadını ezdi.
  • Fikriye Özdemir adlı 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
  • Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sinop'ta cinayet gibi kaza...

Belediyeye ait çöp kamyonunu kullanan Ekrem D., çöp topladıktan sonra aracı yeniden hareket ettirdi.

YAŞLI KADINA ÇARPTI

Bu sırada kamyonun önünden geçmekte olan Fikriye Özdemir'i fark etmeyen sürücü, kadına çarptı.

Yaşlı kadına çarparak altına alan kamyon, üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY ANI KAMERADA

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun yaşlı kadını altına aldığı ve üzerinden geçtiği anlar tüm açıklığıyla görülüyor.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

