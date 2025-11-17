Sinop'ta belediyenin çöp kamyonu tarafından ezilen kadın hayatını kaybetti

- Sinop'ta belediyeye ait çöp kamyonu bir kadını ezdi.
- Fikriye Özdemir adlı 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sinop'ta cinayet gibi kaza...
Belediyeye ait çöp kamyonunu kullanan Ekrem D., çöp topladıktan sonra aracı yeniden hareket ettirdi.
YAŞLI KADINA ÇARPTI
Bu sırada kamyonun önünden geçmekte olan Fikriye Özdemir'i fark etmeyen sürücü, kadına çarptı.
Yaşlı kadına çarparak altına alan kamyon, üzerinden geçti.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
OLAY ANI KAMERADA
Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun yaşlı kadını altına aldığı ve üzerinden geçtiği anlar tüm açıklığıyla görülüyor.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.