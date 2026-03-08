Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymadı: Sürücüye 455 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformunda yapılan paylaşıma göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Serkent Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan B.İ. (21), kovalamaca sonucu yakalandı.

SÜRÜCÜYE TOPLAM 455 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ekiplerce yapılan kontrollerde B.İ'nin "askeri kanuna muhalefet" suçundan arandığı, sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği ve 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 455 bin lira ceza kesilirken, aracı da 60 gün trafikten menedildi.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.