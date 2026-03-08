İran savaşında ölen ABD askerleri ülkelerine getirildi

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cansız bedenleri, ülkenin Delaware eyaletinde bulunan Dover Hava Kuvvetleri Üssü'ne getirildi.

TRUMP, ÖLEN ASKERLERİ SELAMLADI

Burada düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey asker ve hükümet yetkilileri katıldı.

Trump ve diğer katılımcılar, tek tek uçaktan indirilerek araçlara taşınan cenazeleri asker selamı ile karşılarken, törende herhangi bir konuşma yapılmadı.

6 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından, İran ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırıları düzenlemişti.

Kuveyt'teki Şuaybe Limanı'nda bulunan bir komuta merkezini hedef alan İran saldırısında 6 ABD askerinin öldüğü duyurulmuştu.

TRUMP TÖREN DÜZENLENECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Trump, dün yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerler için Dover Hava Kuvvetleri Üssü'nde tören düzenleneceğini bildirmişti.

Eşi ve kabinesindeki bazı isimlerle birlikte bu törene katılacağını aktaran Trump, savaşırken ölen ABD askerlerini son kez onurlandıracağını ifade etmişti.