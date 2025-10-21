Abone ol: Google News

Sinop'ta dengesini kaybeden adam uçurumdan yuvarlandı

Kentte 62 yaşındaki Kemal isimli şahıs, deniz kenarında otururken dengesini kaybedip yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce kurtarılan yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 21:42
Sinop'ta yürekleri ağıza getiren olay...

Olay, saat 19.15 saatlerinde Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. 62 yaşındaki Kemal isimli bir şahıs, bir arkadaşı ile birlikte deniz kenarında otururken dengesini kaybetti.

50 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düşen şahıs, ağır yaralandı.

Arkadaşının yardım çağrısı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Zorlu alanda yapılan kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı vatandaş ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

