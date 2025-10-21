Sinop'ta dengesini kaybeden adam uçurumdan yuvarlandı

- 62 yaşındaki Kemal, Sinop'ta deniz kenarında otururken dengesini kaybedip 50 metreden düşerek ağır yaralandı.
- Arkadaşının yardım çağrısı üzerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine geldi.
- Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Sinop'ta yürekleri ağıza getiren olay...
Olay, saat 19.15 saatlerinde Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. 62 yaşındaki Kemal isimli bir şahıs, bir arkadaşı ile birlikte deniz kenarında otururken dengesini kaybetti.
50 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düşen şahıs, ağır yaralandı.
Arkadaşının yardım çağrısı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Zorlu alanda yapılan kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralı vatandaş ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.