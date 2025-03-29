İHA
Sinop'un Boyabat ilçesi Üzümlü köyü mevkisinde kaza meydana geldi.
03 KC 610 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yanmaya başladı.
ARAÇTA BULUNANLAR ÇIKARTILDI
Yanmaya başlayan otomobilde bulunan Rabia Ö., Hamza Ö., Mesut Ö. ve Kezban Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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