İHA

Sinop'un Boyabat ilçesi Üzümlü köyü mevkisinde kaza meydana geldi.

03 KC 610 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yanmaya başladı.

ARAÇTA BULUNANLAR ÇIKARTILDI

Yanmaya başlayan otomobilde bulunan Rabia Ö., Hamza Ö., Mesut Ö. ve Kezban Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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İrem Yılmaz
Editor