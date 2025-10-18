Sinop'ta otobüslerin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

- Sinop Gerze'de işçi ve yolcu otobüslerinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sinop'un Gerze ilçesi Samsun kara yolunda ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki otobüs, Kabalı mevkiinde arızalandığı için yol kenarında duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12 YARALI
Kazada şoför Mehmet Y. ve araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ile Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.