İran’dan BAE’ye İHA saldırısı: Dubai Marina Kulesi vuruldu

ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği ortak saldırıların ardından İran, karşılık olarak füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Körfez bölgesindeki ABD üslerini hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

GÖZDE GÖKDELENİ İHA İLE VURDULAR

İran’ın karşı saldırılarından etkilenen ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Son olarak İran, Dubai’nin simge yapılarından biri olan Dubai Marina Kulesi’ni insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Bölgeden gelen görüntülerde, saldırının ardından binadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan BAE Ulusal Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, hava savuma sistemlerinin müdahalesi sonucu kamikaze İHA'nın Dubai Marina Kulesi'nin dış yüzeyinde hasara yol açtığı ve etkisiz hale getirilen unsurun enkazının Al Barsha bölgesindeki bir araca isabet ettiği bildirildi.

Olay sonucunda aracın sürücüsü olan Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.