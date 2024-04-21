Şırnak'ta kazada yaralanan astsubay, yaşamını yitirdi Cizre ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan astsubay kurtarılamadı.

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İHA

Dün akşam saatlerinde, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Alibey Mahallesi'nde B.G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı otomobil ile Halil Kurt idaresindeki 06 BRY 645 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı.

Ağır yaralı astsubay, hayatını kaybetti

Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Halil Kurt, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar O.Y. ve B.G.'nin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)