Şırnak'ta kız çocuğunu alıkoyup istismar etti: Mahkeme 24 yıl verdi Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde Mayıs 2022 tarihinde 16 yaşındaki S.G.’yi alıkoyarak istismar ettiği iddiasıyla yargılanan Ramazan Babat’ın davasında karar duruşması görüldü. Sanık Babat’a indirim uygulanmadan 24 yıl hapis cezası verildi.

İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 16 yaşındaki kız çocuğu S.G.’yi istismar eden, olayın üzerini kapatmak için kızın ailesine 200 bin TL para verdiği iddia edilen istismar zanlısı Ramazan Babat'a, 24 yıl hapis cezası verildi.

Ramazan Babat’ın kardeşi Ahmet Babat da 17 yaşındaki kız çocuğu Firdevs Babat’a istismar ve canice öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmıştı.

16 yaşındaki kız çocuğunu alıkoydu, istismar etti

16 yaşındaki S.G.’yi istismar eden Ramazan Babat ile tutuksuz yargılanan sanıklar Ç.B., E.G., S.B., Ş.B. ve Y.G. hakkında “Çocuğa nitelikli cinsel istismar”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Suç delillerini karartma” suçlarından açılan davanın karar duruşması, Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Çocuğa istismar zanlısı Ramazan Babat'ın, bulunduğu Ahlat T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatları hazır bulundu.

İndirimsiz 24 yıl ceza aldı

“Suç delillerini karartma” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” ile suçlanan tutuksuz sanıklar Ç.B., E.G., S.B., Ş.B. ve Y.G. için beraat kararı veren mahkeme, sanık Ramazan Babat’a ise “çocuğa nitelikli cinsel istismardan” 18 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan” ise 6 yıl olmak üzere toplam 24 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hakimi tarafından, Babat’a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)