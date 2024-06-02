Şırnak'ta öğretmen serinlemek için girdiği çayda boğuldu Uludere ilçesinde serinlemek için çaya giren 38 yaşındaki öğretmen Mehmet Kınna boğuldu. Kınna’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek memleketi Gaziantep’te toprağa verilecek.

DHA

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde Hezil çayında arkadaşları ile çay kenarına piknik yapmaya gelen Silopi Yenişehir Mesleki ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Kına, serinlemek için suya girdi.

Suda çırpınmaya başlayan Kınna bir süre sonra gözden kayboldu.

Hastaneye kaldırıldı

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Kınna, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Kınna burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kınna’nın cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Toprağa verilecek

Kınna’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek memleketi Gaziantep’te toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)