Şırnak'ta şarampole yuvarlanan pikaptaki 4 kişi yaralandı

AA
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen pikap, eski Cizre-Şırnak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Araçtaki 2'si kadın 4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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