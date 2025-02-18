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Şırnak'ta şarampole yuvarlanan pikaptaki 4 kişi yaralandı

Şırnak'ta şarampole yuvarlanan pikaptaki 4 kişi yaralandı Cizre ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.