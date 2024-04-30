Şırnak'ta ters rüzgara kapılan paraşütçü düştü Güçlükonak ilçesinde düzenlenen bir festivalde gösteri yapan yamaç paraşütçüsü R.U.A., ters rüzgara kapılarak, kayalıklara düşüp yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Şırnak'ta Valilik ile Güçlükonak Kaymakamlığı’nca ilçede düzenlenen ve dün başlayan ‘Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nin ikinci gününde, yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

Rüzgara kapılan paraşütçü, kayalıklara düştü

Şırnak-Güçlükonak karayolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte alandan havalanan yamaç paraşütçüsü R.U.A., bir süre sonra ters rüzgara kapılarak, kayalıklara düşüp yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.U.A., Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kırıkları olsa da sağlık durumu iyi

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda yaralanan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)