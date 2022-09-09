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Şırnak’ta, toprağa gömülü silahlar ve bombalar ele geçirildi
Eren Abluka-17 operasyonları kapsamında Silopi’de, toprağa gömülü halde 14 kalaşnikof piyade tüfeği ile 5 el bombası ele geçirildi.
- 09.09.2022 - 09:47
Terörle mücadele kapsamında operasyonlar, sınır ötesinde ve yurt içinde aralıksız devam ediyor…
Yapılan başarılı çalışmalar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, terör yuvaları art arda imha ediliyor.
İçişleri Bakanlığı’ndan, Eren Abluka-17 operasyonları kapsamında, dün Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ele geçirilenler
DHA’nın haberine göre; Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında yapılan operasyonda, toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ele geçirildi.
Bakanlık açıklamasında, terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.