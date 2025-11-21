Sivas'ta aranan öğretmenden acı haber

- Öğretmen Vedat Söylemez, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen kamyonetinde ölü bulundu.
- Dün akşamdan beri haber alınamayan Söylemez için köylüler arama çalışması başlattı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Çobansaray Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den, dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı.
Köylüler, arama çalışması başlattı.
Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada, yol kenarında Söylemez'e ait kamyonet devrilmiş halde bulundu.
ÖLÜ BULUNDU
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Söylemez'in cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.