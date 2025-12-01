Sivas'ta bıçakçılık geleneğini yaşatmak için mücadele ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şehrin simgelerinden biri haline gelen el yapımı Sivas bıçağı yılların birikimi, ustalık ve sabırla üretiliyor.

Sivas'ta yıllardır bıçakçılık yapan usta Emre Göçeri ise el yapımı bıçakların değerine dikkat çekerek, az ve harika ürün çıkarmak için uğraştıklarını söyledi.

Ayrıca Göçeri, yoğun mesainden dolayı aile yaşamının da etkilendiğini belirterek "Eve gece 03.00'te gidiyorum. Kızımın yüzünü unuttum, çünkü sürekli model çıkarmakla uğraşıyoruz." diye konuştu.

"MİLİM MİLİM YAPIYORUZ"

Fabrikasyon bıçakların el yapımı bıçakların yerini tutmayacağın söyleyen Emre Göçeri, "Fabrikasyon bıçakların ısı işlemi çok iyi olabiliyor, normal bıçaklarda biz bunları kömür ocağında bırakıyoruz gözden kaçabilir.

Fabrikasyon bıçakların bir artısı var ama ağız açımı olarak kesinlikle el yapımı bıçağın yerini tutmaz. El yapımı bıçağın ustası iyiyse her daim fabrikasyon bıçağı geçer. Fabrikasyonda çillenme ve paslanma olabilir ama el yapımında kolay kolay olmaz.

Koleksiyonluk tarafta da fabrikasyon bıçak montajlarla çok güzel olmaz, el yapımı bıçaklarda her şey milim milim yapılır. Bizim bıçaklarımız daha iyi kesiyor çünkü yüz yıl önce Sivas'ta ağız açımı nasılsa biz bunu bırakmadık.

Fabrikasyon yapan ustalar ne kadar çok çıkarırsam o kadar para kazanırım diyor, biz ise ne kadar az ve harika ürün çıkarabilirsek onu istiyoruz." dedi.

"FABRİKASYONDA HATA OLUNCA GERİ DÖNÜŞ YOK"

Biz burada bir hata olduğunda düzeltebiliyoruz, ustası iyiyse el yapımı ürünler her zaman fabrikasyonlardan daha iyi olur.

Son 5 yılda fabrikasyonu yırttık diyebiliriz, ben eve gece 03.00'te gidiyorum, kızımın yüzünü unuttum çünkü sürekli model çıkarmakla uğraşıyoruz, Sivas zanaatıyla üretmeye çalışıyoruz.

Fabrikasyonda bir günde 800 bıçak üretiliyor, biz el yapımıyla 30 tane yapınca eve mutlu gidiyoruz, bir düşünün hangisi daha kaliteli olur." diye konuştu.