AA
Sivas Yeni Mahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki markette yangın çıktı.
Paniğe yol açan olayda, çalışanların iftar yaptığı sırada iddiaya göre yazar kasanın patlaması sonucu yangın meydana geldi.
DEODORANTLARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDE PATLAMA
Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında deodorantların bulunduğu bölümde patlama meydana geldi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken markette büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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