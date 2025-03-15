Sivas'ta dere kenarında roket parçası bulundu

DHA

Bugün saat 12.00 civarında, Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi'nde, Paşabahçe Mesire Alanı'na yakın bir dere kenarında patlamamış bir askeri mühimmat tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanları ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu, bulunan mühimmatın, askeri alanda eğitim amaçlı kullanılan bir anti-personel RPG-7 roket parçası olduğu belirlendi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, olayın gerçekleştiği bölgedeki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Ayrıca, yürüyüş yapan bir sporcu grubu da güvenlik açısından bölgeden uzaklaştırıldı. Bomba imha uzmanı, roket parçasına uzaktan kumandalı fünye bağlayarak, güvenli bir şekilde patlatılmasını sağladı ve mühimmat imha edildi.