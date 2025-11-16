Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, yollar kapandı

- Sivas'ta iki gün süren kar yağışı, 46 yerleşim yerinin yolunu kapattı.
- Kar yağışı ulaşımda aksamalar yarattı.
- İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.
Sivas'ta iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle yüksek kesimlere yoğun olarak yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
YOLLAR KAPANDI
Kar yağışı nedeniyle Koyulhisar ve Hafik ile bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışması başlattı.