Abone ol: Google News

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, yollar kapandı

Sivas'ta iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent genelinde 46 yerleşim yerinin yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışması başlattı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 12:56
  • Sivas'ta iki gün süren kar yağışı, 46 yerleşim yerinin yolunu kapattı.
  • Kar yağışı ulaşımda aksamalar yarattı.
  • İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Sivas'ta iki gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle yüksek kesimlere yoğun olarak yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

YOLLAR KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle Koyulhisar ve Hafik ile bu ilçelere bağlı köy ve mezralardan oluşan 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışması başlattı. 

3. Sayfa Haberleri